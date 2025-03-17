Калужский депутат призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости

Судя по комментариям к публикации, высказывание Руденко вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков. Сам он пояснил, в частности, что «в 70-х все ходили в мини и браки были крепкие». Также, по мнению депутата, «реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини».