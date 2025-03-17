Калужский депутат призвал женщин носить мини-юбки для повышения рождаемости

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки в солнечные дни «для повышения демографии России», пояснив РИА Новости, что такой внешний вид повышает вероятность знакомств, а значит, и брака и рождения детей.
«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал Руденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Руденко является депутатом гордумы Тарусы, председателем комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, объектам жизнеобеспечения, безопасности, благоустройству города и представляет партию ЛДПР.
Публикацию депутат сопроводил своим снимком в кожаной куртке летчика, а также фотографией женщины в кожаной мини-юбке и кожаных сапогах на шпильке.
Судя по комментариям к публикации, высказывание Руденко вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков. Сам он пояснил, в частности, что «в 70-х все ходили в мини и браки были крепкие». Также, по мнению депутата, «реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини».
«В трех словах. Сначала знакомства, потом брак, потом дети. Мини повышают вероятность знакомств», — пояснил Руденко РИА Новости свое высказывание.
РИА Новости пока не располагает комментарием ЛДПР относительно этичности высказывания депутата.