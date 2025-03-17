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Дорожные ограничения вводятся в Московском и Приморском районах Петербурга

Ограничение начнут действовать с 18 и 19 марта.

В двух районах Петербурга с 18 и 19 марта ограничат движение транспорта, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

В Московском районе на Пулковском шоссе в связи со строительством подъездной дороги с 19 марта до 19 мая сузят до двух полос в оба направления проезд в Пулково.

А в Приморском районе с 18 марта по 28 августа 2026 года из-за работ по размещению временных ограждений ограничат движение на пересечении Высотной улицы и Воздушной улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и с указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга