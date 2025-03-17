Котово Волгоградской области из-за аварии остался без воды 17 марта

Жители города Котово в Волгоградской области вновь испытывают трудности с водоснабжением. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Единого портала ЖКХ администрации, 17 марта на водозаборе «Филино» произошла очередная крупная авария, связанная с неисправностью электрооборудования. В результате давление воды в сети значительно снизилось, а в некоторых районах города подача воды прекратилась вовсе.
Администрация Котово и Котовского района уже отреагировала на ситуацию. Аварийные бригады работают круглосуточно, прилагая все усилия для скорейшего устранения неполадки. Специалисты борются с проблемой, стараясь минимизировать время отключения воды и вернуть жителям привычный комфорт.
Пока ремонтные работы продолжаются, жителей Котово просят запастись необходимым количеством воды. Понимание ситуации и терпение горожан помогут специалистам быстрее справиться с возникшими трудностями.
Подобные ситуации в Котово, увы, не редкость. Многие жители выражают обеспокоенность из-за частых аварий на водопроводных сетях и надеются на скорейшее решение проблемы в долгосрочной перспективе.