Котово Волгоградской области из-за аварии остался без воды 17 марта

Жители города Котово в Волгоградской области вновь испытывают трудности с водоснабжением. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Единого портала ЖКХ администрации, 17 марта на водозаборе «Филино» произошла очередная крупная авария, связанная с неисправностью электрооборудования. В результате давление воды в сети значительно снизилось, а в некоторых районах города подача воды прекратилась вовсе.