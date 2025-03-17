В Калининграде планируют снизить скорость арендных самокатов

В мэрии объясняют такое решение обращениями граждан и рекомендациями Госавтоинспекции. Планируются и другие неприятные для пользователей СИМ изменения. Например, в городе организуют 200 стоянок, и оставить арендный транспорт можно будет только там. Прорабатывается и вопрос о том, чтоб заканчивать пользовательскую сессию по фотоотчёту. То есть арендатор должен будет сначала прислать снимок, а затем ему зачтут завершение аренды (сейчас наоборот).