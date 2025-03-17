В Калининграде планируют снизить скорость арендных самокатов

Власти Калининграда обсудят с кикшеринговыми компаниями снижение скорости арендных самокатов по всему городу до 20 км/ч. В местах, где пешеходный трафик выше, их хотят ограничить даже 15 км/ч, сообщили «Клопс» в администрации города.
В мэрии объясняют такое решение обращениями граждан и рекомендациями Госавтоинспекции. Планируются и другие неприятные для пользователей СИМ изменения. Например, в городе организуют 200 стоянок, и оставить арендный транспорт можно будет только там. Прорабатывается и вопрос о том, чтоб заканчивать пользовательскую сессию по фотоотчёту. То есть арендатор должен будет сначала прислать снимок, а затем ему зачтут завершение аренды (сейчас наоборот).
Кроме того, власти города планируют проводить вместе с кикшеринговыми компаниями обучающие квесты. Каждый пользователь сможет оценить уровень своих знаний и умение кататься.
О снижении скоростного режима и смене правил власти задумались после ДТП на тротуарах: водители арендных самокатов сбивают людей. Часто виновниками аварий становятся подростки, не имеющие прав управлять транспортом, которые оказываются на узких пешеходных пространствах.