Река Маныч сильно обмелела в Ростовской области

В Ростовской области «экстремально» обмелела река Маныч. Об этом в соцсетях сообщил один из рыбаков.
По словам мужчины, уровень водоема снизился местами. Например, довольно сильный отлив произошел вблизи хутора Тузлуков, там вода отошла от берега примерно на 30 метров. Сейчас ситуация продолжает ухудшаться из-за сильного ветра.
При этом в Гидрометцентре опасных гидрологических явлений за последнее время не зафиксировали. Однако жителей Дона предупреждают о резком изменении погоды в ближайшие дни с 17 по 19 марта: в регионе ожидаются похолодание и осадки, может усилиться ветер.