Река Маныч сильно обмелела в Ростовской области

При этом в Гидрометцентре опасных гидрологических явлений за последнее время не зафиксировали. Однако жителей Дона предупреждают о резком изменении погоды в ближайшие дни с 17 по 19 марта: в регионе ожидаются похолодание и осадки, может усилиться ветер.