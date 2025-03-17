На воронежском маршруте № 66 со вторника, 18 марта, увеличится класс автобусов, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Общественный транспорт курсирует от Юго-Западного рынка, через Пивзавод, Педагогический университет по Северному мосту до остановки «Переверткина». Теперь для улучшения качества обслуживания на маршруте будут работать десять автобусов большого класса. Такое решение приняли с целью улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения удобства передвижения по одному из самых востребованных маршрутов города.