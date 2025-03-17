Северный олень Прохор из Керженского заповедника обзавелся новым головным убором

Как отмечается, накануне олень поддел рогами связку веников и какое-то время носил на себе. Со временем ветки отвалились, а скрепляющая их веревка осталась, тогда он попытался ее снять и долго терся головой о деревья. От этого веревка растрепалась еще сильнее, запуталась и стала похожа на парик.