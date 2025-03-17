Северный олень Прохор из Керженского заповедника обзавелся новым головным убором

Северный олень Прохор, проживающий в демонстрационном вольере Керженского заповедника, обзавелся новым украшением на голове. Его «корона» также сопровождается рогами, которые он пока еще не сбросил, рассказали сотрудники нижегородского заповедника.
Как отмечается, накануне олень поддел рогами связку веников и какое-то время носил на себе. Со временем ветки отвалились, а скрепляющая их веревка осталась, тогда он попытался ее снять и долго терся головой о деревья. От этого веревка растрепалась еще сильнее, запуталась и стала похожа на парик.
Освободить от новенького головного убора также пытались сотрудники заповедника, но у них ничего не вышло. Тогда его украшение решили оставить на время.
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