В Калининграде намерены назвать улицу в честь Героя России Сергея Чебнёва

«Он показал пример, каким нужно быть человеком, как нужно любить Родину и свою страну. Сергей, будь уверен, что твоя семья будет под нашей защитой и заботой. Мы будем всегда тебя помнить. Мы приняли решение назвать в честь Сергея [Чебнёва] новую улицу. Это одна из тех вещей, которые мы можем сейчас для него сделать», — цитирует Беспрозванных «ТАСС».