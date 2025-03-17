В Дзержинском районе Новосибирска без света остались более 150 домов

17 марта электроснабжение прервалось у жителей Новосибирска из Дзержинского района. Речь идет об улицах Почтовый Лог, Зеленхозовская, Дарьяльская, Барышевская, Ставропольская, Альпийская, Альпийская и Курильская.
Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 152 домах. Отключение называют плановым, коммунальщики проводят ремонтные работы на электросетях.
Как сообщала КП-Новосибирск, сегодня также стало известно аварийном отключении отопления в Ленинском районе. Здесь без ресурса остались сразу 68 многоэтажек. К счастью, в ближайшие несколько дней температура в мегаполисе не будет опускаться ниже 0.