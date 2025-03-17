В Дзержинском районе Новосибирска без света остались более 150 домов

Как сообщала КП-Новосибирск, сегодня также стало известно аварийном отключении отопления в Ленинском районе. Здесь без ресурса остались сразу 68 многоэтажек. К счастью, в ближайшие несколько дней температура в мегаполисе не будет опускаться ниже 0.