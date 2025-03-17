В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов

«В работах задействованы свыше 600 единиц спецтехники, а также более 700 дорожников на региональной сети и более 900 — на муниципальной», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба министерства.