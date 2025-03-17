В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Операторы кикшеринга приостановили сдачу в аренду электросамокатов в Подмосковье до наступления благоприятной и безопасной погоды, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сегодня утром операторы кикшеринга в Подмосковье приостановили возможность взять в аренду электросамокаты. Ограничение продлится до установления благоприятной и безопасной погоды», — отмечается в Telegram-канале ведомства.
В министерстве транспорта уточнили, что в настоящее время в регионе проводятся уборка и сплошная обработка проезжей части в округах, где выпал снег.
«В работах задействованы свыше 600 единиц спецтехники, а также более 700 дорожников на региональной сети и более 900 — на муниципальной», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба министерства.