Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов

В Подмосковье приостановили аренду самокатов до наступления благоприятной погоды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Операторы кикшеринга приостановили сдачу в аренду электросамокатов в Подмосковье до наступления благоприятной и безопасной погоды, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня утром операторы кикшеринга в Подмосковье приостановили возможность взять в аренду электросамокаты. Ограничение продлится до установления благоприятной и безопасной погоды», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве транспорта уточнили, что в настоящее время в регионе проводятся уборка и сплошная обработка проезжей части в округах, где выпал снег.

«В работах задействованы свыше 600 единиц спецтехники, а также более 700 дорожников на региональной сети и более 900 — на муниципальной», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, слова которого приводит пресс-служба министерства.