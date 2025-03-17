Силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Ростовской областью

Напомним, ранее ситуацию также прокомментировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам донского главы, атаку БПЛА в течение ночи отразили в Тарасовском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.