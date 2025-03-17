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Силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Ростовской областью

В Минобороны уточнили информацию о ликвидации БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Три украинских БПЛА сбили в Ростовской области в период с вечера 16 марта до утра 17 марта. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

— Беспилотные летательные аппараты были перехвачены дежурными средствами ПВО, — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, ранее ситуацию также прокомментировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам донского главы, атаку БПЛА в течение ночи отразили в Тарасовском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.