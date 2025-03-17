Силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Ростовской областью

Три украинских БПЛА сбили в Ростовской области в период с вечера 16 марта до утра 17 марта. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
— Беспилотные летательные аппараты были перехвачены дежурными средствами ПВО, — говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, ранее ситуацию также прокомментировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам донского главы, атаку БПЛА в течение ночи отразили в Тарасовском и Чертковском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.