500 нижегородцев развернули на Стрелке стометровый российский триколор в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

В честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией почти 500 нижегородцев устроили красочный флешмоб: развернули в Нижнем Новгороде на Стрелке огромный российский флаг и выстроились в цифру «11». Организаторами мероприятия на месте слияния Оки и Волги выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», «Волонтерский центр Нижегородской области», активисты молодежного движения «Чкалов» и единый военно-патриотический центр «Авангард» при поддержке правительства области.
«Эта акция — очередное доказательство единения и нерушимости российского народа. Воссоединение Крыма с Россией 11 лет назад стало важным событием, которое навсегда войдёт в историю. Очень приятно было видеть такое большое количество молодёжи — это доказательство тому, что наши молодые люди неравнодушны к событиям, происходящим в нашей стране», — сказал заместитель министра по молодежной политике Нижегородской области Лев Скитневский.
Участниками флешмоба стали представители волонтерских организаций, общественники, люди с активной гражданской позицией, представители молодежных объединений. К ним присоединились многие нижегородцы с детьми, которые прогуливались в этот весенний воскресный день на Стрелке.
«18 марта навсегда вошло в историю нашей страны как символ ее единства. И неслучайно мы собрались отметить эту дату именно здесь, на Стрелке, где сливаются великие реки, переплетается прошлое и настоящее, отражая мощь и красоту нашей Родины. Пусть праздник годовщины воссоединения Крыма с Россией станет еще одним напоминанием о силе духа и сплоченности нашего народа!» — подчеркнула руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.
Праздничное настроение волонтерам помогали создать юные артисты — трижды стипендиат администрации Нижнего Новгорода, победитель фестиваля союзного государства Россия — Белоруссия «Творчество юных» Яна Борина и участник шоу «Голос. Дети», автор и исполнитель собственных песен Денис Макаров.
«Воссоединение Крыма с Россией — это не только возвращение исторической справедливости, но и важный шаг к восстановлению нашей национальной идентичности и единства. Центр патриотического воспитания “Авангард” гордится тем, что помогает поддерживать чувство гордости и любви к Родине и передавать память будущим поколениям», — сказал руководитель Центра патриотического воспитания «Авангард» Андрей Нестеренко.
В финале праздничной акции под звуки известной песни «Россия — в этом слове огонь и сила!» нижегородцы с гордостью подняли над головами российский флаг.
«Крым — это историческая часть России. Мы защитили своих соотечественников в 2014 году и будем защищать всегда. Крым — это общее достояние сегодняшнего дня», — отметил заместитель руководителя молодежного движения «Чкалов» Николай Овчаров.
Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации на основании межгосударственного договора, подписанного 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и республики Крым.
Волонтеры Победы готовят в регионе еще несколько масштабных акций, приуроченных к этой дате: во всех округах Нижегородской области в ближайшие дни пройдут всероссийские уроки памяти «Возвращение в родную гавань», викторина «Загадки Тавриды», онлайн-флешмоб «Крым ближе, чем кажется» и другие. Подробности — в телеграм-канале.