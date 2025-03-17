500 нижегородцев развернули на Стрелке стометровый российский триколор в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

«Эта акция — очередное доказательство единения и нерушимости российского народа. Воссоединение Крыма с Россией 11 лет назад стало важным событием, которое навсегда войдёт в историю. Очень приятно было видеть такое большое количество молодёжи — это доказательство тому, что наши молодые люди неравнодушны к событиям, происходящим в нашей стране», — сказал заместитель министра по молодежной политике Нижегородской области Лев Скитневский.