Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже пять улиц останутся без холодной воды 18 марта

Ограничения связаны с плановыми работами.

Пять улиц в Советском районе Воронежа останутся без холодной воды во вторник, 18 марта, сообщили в пресс-службе городского Росводоканала.

Ограничения связаны с плановыми работами на улице Депутатской, 2, где специалисты заменят пожарный гидрант диаметром 150 мм.

Подачу ресурса ограничат с 10:30 до 17:30 по следующим адресам:

  • ул. Депутатская, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14А, 17, 21, 15 (больница № 20);
  • ул. Моисеева, 82, 84;
  • ул. К. Либкнехта, 72, 74, 76;
  • ул. Ворошилова, 5, 7а, 7, 9, 11, 3;
  • ул. Черняховского, 2 (школа № 14).

В Росводоканале напомнили, что после отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить свой цвет. По биологическому и химическому составу она не несет никакой угрозы.