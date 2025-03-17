В Воронеже пять улиц останутся без холодной воды 18 марта

Пять улиц в Советском районе Воронежа останутся без холодной воды во вторник, 18 марта, сообщили в пресс-службе городского Росводоканала.
Ограничения связаны с плановыми работами на улице Депутатской, 2, где специалисты заменят пожарный гидрант диаметром 150 мм.
Подачу ресурса ограничат с 10:30 до 17:30 по следующим адресам:
- ул. Депутатская, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14А, 17, 21, 15 (больница № 20);
- ул. Моисеева, 82, 84;
- ул. К. Либкнехта, 72, 74, 76;
- ул. Ворошилова, 5, 7а, 7, 9, 11, 3;
- ул. Черняховского, 2 (школа № 14).
В Росводоканале напомнили, что после отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить свой цвет. По биологическому и химическому составу она не несет никакой угрозы.