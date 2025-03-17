Губернатор Приморья взял под личный контроль пожарную обстановку

В Приморском крае продолжают бушевать природные пожары. За минувшие сутки спасатели регионального МЧС привлекались на тушение палов 84 раза. Зарегистрировано пять природных пожаров, четыре из них ликвидировали, один — локализовали. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.