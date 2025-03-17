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Губернатор Приморья взял под личный контроль пожарную обстановку

За минувшие сутки спасатели МЧС Приморья привлекались на тушение палов 84 раза.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае продолжают бушевать природные пожары. За минувшие сутки спасатели регионального МЧС привлекались на тушение палов 84 раза. Зарегистрировано пять природных пожаров, четыре из них ликвидировали, один — локализовали. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.

Три пожара произошли на землях иных категорий — в Хасанском, Шкотовском и Яковлевском округах. Их общая площадь составила 2 100 гектаров. Один лесной пожар площадью 22 гектара потушили в Лазовском округе. В Милоградово Ольгинского округа также локализовано возгорание в лесу на площади 70 гектаров.

Напомним, в 14 муниципалитетах региона ввели особый противопожарный режим, в еще шести объявлена повышенная готовность.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований оперативно реагировать и приступать к тушению пожаров. Всё необходимое есть — люди, техника, квадрокоптеры. На дорогах нужно выставить полицейские посты. Объяснять населению, как правильно вести себя в лесу.

— Собственников территорий, где прошли пожары, нужно привлекать к ответственности, — заявил Олег Кожемяко.

Ответственность лежит и на гражданах. За несоблюдение противопожарных мер приморцев будут штрафовать. Также это может закончиться уголовным преследованием.