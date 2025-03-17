В Омске по требованию прокуратуры закрыли опасный для детей аттракцион

В ходе проверки прокуратура выявила ряд нарушений, допущенные предпринимателем при эксплуатации детского батута. На аттракционе не соблюдались требовани к его фиксации в помещении, отсутствовало ограждение, препятствующее доступу посетителей в рабочую зону, к вентилятору и к электрическим кабелям.