В Омске по требованию прокуратуры закрыли опасный для детей аттракцион

В Омске благодаря вмешательству прокуратуры закрылся опасный батут. В конце декабря 2024 года на аттракционе пострадал 4-летний омич. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В ходе проверки прокуратура выявила ряд нарушений, допущенные предпринимателем при эксплуатации детского батута. На аттракционе не соблюдались требовани к его фиксации в помещении, отсутствовало ограждение, препятствующее доступу посетителей в рабочую зону, к вентилятору и к электрическим кабелям.
«На момент проверки не были предоставлены документы, подтверждающие проведение ежедневных контрольных осмотров данного аттракциона», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, батут не был зарегистрирован в Гостехнадзоре Омской области, что нарушает закон.
После рассмотрения представления предприниматель прекратил эксплуатацию батута. Кроме того, его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске 3-летний ребенок сорвался с аттракциона и сломал позвоночник.