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Еще два участка дорог в Башкирии закрыли из-за паводка

Из-за паводка в Башкирии частично перекрыли еще две дороги.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 17 марта, в Гафурийском и Салаватском районах Башкирии частично перекрыли дороги. Об этом рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и Управления дорожного хозяйства региона.

С 12:30 власти ограничили движение для всех видов транспорта на участке с нулевого по четвертый километр дороги Янгискаин — Мраково — Юрактау — дом отдыха «Шихан», а также на отрезке на 56 км дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино (объездная дорога ремонтируемого моста через реку Сикияз).

Ограничения связаны с подъемом уровня паводковых вод. Они ориентировочно продлятся четверо (до 23:30 21 марта) и двое (до 10:00 19 марта) соответственно.

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