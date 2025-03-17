Еще два участка дорог в Башкирии закрыли из-за паводка

С 12:30 власти ограничили движение для всех видов транспорта на участке с нулевого по четвертый километр дороги Янгискаин — Мраково — Юрактау — дом отдыха «Шихан», а также на отрезке на 56 км дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино (объездная дорога ремонтируемого моста через реку Сикияз).