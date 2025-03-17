В Иркутске скончался настоятель католического собора Владимир Сек. Об этом КП-Иркутск сообщили в местной Римско-католической Религиозной организации Приход Непорочного Сердца Божьей Матери. Известно, что причиной смерти стал сердечный приступ.
— Огромную утрату понёс наш приход. Сегодня утром в результате сердечного приступа скончался наш настоятель отец Владимир Сек. Его будет очень не хватать. Просим ваших молитв за него, — написали в соцсетях прихода.
В шесть вечера в католическом соборе состоится поминальная Святая Месса. О времени прощания пока не известно. В приходе пообещали, что сообщат дополнительно.