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В Иркутске скончался настоятель католического собора Владимир Сек

Настоятеля не стало из-за сердечного приступа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске скончался настоятель католического собора Владимир Сек. Об этом КП-Иркутск сообщили в местной Римско-католической Религиозной организации Приход Непорочного Сердца Божьей Матери. Известно, что причиной смерти стал сердечный приступ.

— Огромную утрату понёс наш приход. Сегодня утром в результате сердечного приступа скончался наш настоятель отец Владимир Сек. Его будет очень не хватать. Просим ваших молитв за него, — написали в соцсетях прихода.

В шесть вечера в католическом соборе состоится поминальная Святая Месса. О времени прощания пока не известно. В приходе пообещали, что сообщат дополнительно.