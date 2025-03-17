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В Краснодаре ограничат движение на ж/д переезде 19 и 20 марта

Движение на ж/д переезде будет ограничено в Комсомольском микрорайоне Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольском микрорайоне Краснодара ограничат движение на железнодорожном переезде 19 и 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Это связано с ремонтными работами на железнодорожных путях, которые проводит компания “РЖД”», — назвали причину в мэрии Краснодара.

Движение ограничат на ж/д переезде в районе улиц Новороссийской и Симферопольской. Изменения будут действовать 19 марта с 20:00 до 9:00 20 марта.

Железнодорожный переезд будут ремонтировать с поочередным закрытием одной полосы движения. Транспорт будут пропускать с помощью регулировщика.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и планировать маршрут с учетом временных изменений.