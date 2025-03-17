На «Госуслугах» заработали черновики заявлений в первый класс

«В прошлом году в первую волну записи на “Госуслугах” было подано 825 тыс. заявлений в 1 класс. Более 75% из них родители заполнили заранее… Запись ребёнка в 1 класс на “Госуслугах” доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах», — напомнили в Минцифры.