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Самолет, следовавший из Нового Уренгоя в Уфу, сообщил о неполадках с двигателем

У авиарейса Новый Уренгой — Уфа в полете возникли проблемы с двигателем.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 16 марта, самолет, следовавший из Нового Уренгоя в Уфу, сообщил о технических неполадках. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж воздушного судна доложил о неисправности второго генератора правого двигателя. И тогда команда приняла решение следовать на запасной аэродром.

К счастью, все закончилось благополучно. В результате ЧП никто не пострадал.

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