Самолет, следовавший из Нового Уренгоя в Уфу, сообщил о неполадках с двигателем

Вчера днем, 16 марта, самолет, следовавший из Нового Уренгоя в Уфу, сообщил о технических неполадках. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Экипаж воздушного судна доложил о неисправности второго генератора правого двигателя. И тогда команда приняла решение следовать на запасной аэродром.
К счастью, все закончилось благополучно. В результате ЧП никто не пострадал.
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