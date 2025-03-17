В Узбекистане пропишут, где запрещено снимать граждан без их согласия

Документ, разработанный Министерством юстиции, вынесен на общественное обсуждение. В частности, в Гражданском кодексе появится новая статья 100−1 («Защита прав на изображение»), которая установит правила использования фото и видеосъёмки.
Когда требуется согласие?
Согласно законопроекту, съёмка и использование изображений граждан (фотографии, видеозаписи, объекты изобразительного искусства и любые другие визуальные материалы, позволяющие идентифицировать личность) разрешены только с их согласия.
Если человек недееспособен, разрешение даёт его законный представитель. Если человек умер, но при жизни не давал согласия, такое право переходит к его наследникам. Для детей до 16 лет согласие на съёмку и публикацию изображений дают родители или опекуны.
Когда согласие не требуется?
В интересах общества и государства: при объявлении в розыск в установленном законом порядке, при использовании изображения государственными органами и организациями в рамках их функций, при фиксации и сообщении о незаконных действиях или событиях, угрожающих безопасности (при этом нельзя нарушать честь и достоинство пострадавшего).
При съёмке госслужащих и представителей власти во время исполнения их служебных обязанностей.
В общественных местах, а также во время митингов, собраний, демонстраций, свадеб, похорон и других массовых мероприятий, если съёмка отражает общий процесс.
Если изображение само было сделано доступным или взято из открытых источников (кроме случаев коммерческого использования).
Если изображение было создано за вознаграждение, и его использование соответствует первоначальной цели.
При использовании систем видеонаблюдения для обеспечения общественного порядка и безопасности.
Как будут регулировать видеонаблюдение?
Если в общественных местах или на объектах, ориентированных на общественные зоны, установлены камеры видеонаблюдения, должны быть ясные предупреждающие знаки о ведении съёмки.
Общественными местами считаются закрытые или открытые пространства, предназначенные для общего пользования. Это здания, сооружения, улицы, площади и другие зоны, где действия одного человека могут повлиять на интересы других.
Где запрещено вести съёмку?
Запрещена установка камер и съёмка в местах, где люди находятся частично или полностью раздетыми.
Что делать, если изображение использовано незаконно?
Если кто-то нарушил эти правила, пострадавший (или его представитель) вправе потребовать:
- прекратить использование изображения, удалить фото или видео,
- компенсировать причинённый моральный и материальный ущерб.