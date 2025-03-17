«Почта России» запустила в Москве услугу оцифровки писем для физических лиц

Как уточняется, благодаря новой услуге клиенты могут быстро ознакомиться с содержимым своего письма в цифровом формате, не дожидаясь, пока корреспонденция поступит в почтовое отделение. Сотрудники почты в специализированных центрах сканирования оперативно оцифровывают входящие отправления и загружают их в личный кабинет клиента в мобильном приложении почты. Оригиналы писем бесплатно хранятся в течение месяца, после чего их утилизируют.