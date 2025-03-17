«Почта России» запустила в Москве услугу оцифровки писем для физических лиц

«“Почта России” запустила новый сервис оцифровки писем для физических лиц. В пилотном режиме услуга заработала для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. Ранее она была доступна только юридическим лицам», — говорится в сообщении.
Как уточняется, благодаря новой услуге клиенты могут быстро ознакомиться с содержимым своего письма в цифровом формате, не дожидаясь, пока корреспонденция поступит в почтовое отделение. Сотрудники почты в специализированных центрах сканирования оперативно оцифровывают входящие отправления и загружают их в личный кабинет клиента в мобильном приложении почты. Оригиналы писем бесплатно хранятся в течение месяца, после чего их утилизируют.
В пресс-службе напомнили, что «Почта России» начала проект по оцифровке письменной корреспонденции для юридических лиц три года назад. На сегодняшний день компания располагает сетью из 20 специализированных центров по всей стране. При этом компания обеспечивает безопасность процесса оцифровки, соблюдая все требования конфиденциальности.
Отмечается, что в 2024 году «Почта России» обработала уже более миллиона электронных писем и оцифровала свыше 3 млн страниц документов для корпоративных заказчиков.