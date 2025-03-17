Жители Новосибирска продолжают жаловаться на неприятный запах

Антон Пащенко рассказал, что причиной неприятного запаха является сброс давления, а также закрытие камеры гашения на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова. В результате увеличения застройки и строительства новых объектов, таких как 23-хэтажная гостиница, нагрузка на коллектор растет. Он выразил опасения, что новое очистное сооружение не учитывает реальный выброс загрязняющих веществ, что было зафиксировано в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы в 2023 году.