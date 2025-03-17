МАРТ сказал белорусам требовать от оператора снижения платы из-за плохой связи

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, куда белорусам следует обратиться, если они сталкиваются с плохой мобильной связью, пишет sb.by.
Порой белорусские потребители сталкиваются с тем, что из-за плохой связи, например, в магазине они не могут войти в мобильное приложение банка, открыть мобильное приложение магазина и добавить персональную карту. В итоге из-за долгой установки связи покупатели просто отказываются от использования карт, в том числе дисконтных. В таких случаях проблемы связаны с качеством услуг электросвязи.
В МАРТ объяснили, что при такой проблеме потребителю следует обратиться в Министерство связи и информатизации, указав местонахождение торгового объекта.
По словам начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инны Гаврильчик, ранее ведомство проводило опрос по качеству услуг электросвязи. Выяснилось, что уровень торгового обслуживания снижается как раз из-за того, что в что в регионах и сельской местности из-за низкого уровня качества связи, покупателям тяжело рассчитаться в автолавке или заказать товары.
Полученные данные с точечными местами с плохой электросвязью МАРТ направил в Минсвязи. И в ведомстве рекомендовали при плохой связи обращаться именно в Минсвязи. Но можно и потребовать от мобильного оператора снизить стоимость услуг.
— Если оказывается некачественная услуга, потребитель вправе требовать уменьшения стоимости оказания услуг. Думаю, надо начинать с оператора и курирующего министерства, — назвал алгоритм Гаврильчик.
Ранее еще МАРТ сказал, что интернет-магазины обяжут отвечать на электронные обращения покупателей.