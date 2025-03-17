МАРТ сказал белорусам требовать от оператора снижения платы из-за плохой связи

Порой белорусские потребители сталкиваются с тем, что из-за плохой связи, например, в магазине они не могут войти в мобильное приложение банка, открыть мобильное приложение магазина и добавить персональную карту. В итоге из-за долгой установки связи покупатели просто отказываются от использования карт, в том числе дисконтных. В таких случаях проблемы связаны с качеством услуг электросвязи.