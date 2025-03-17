Воронежские власти опубликовали проект указа о весеннем призыве

Данный проект указа от губернатора Воронежской области опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы.
К указу приложены списки основных и резервных составов призывных комиссий для всех районных администраций. Областной минздрав при этом обязан заняться обеспечением необходимого количества врачей для призывных комиссий при проведении медицинского освидетельствования потенциальных призывников. Под руководством мэра Воронежа Сергея Петрина городу надлежит организовать на областном сборном пункте коммунальные услуги и культурно-массовые мероприятия для ожидающих отправки срочников.
Полицейскому главку рекомендовано создать условия правопорядка на призывных пунктах, вокзалах и железнодорожных станциях.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что в Воронеже завершается капитальный ремонт призывного пункта, который станет удобнее как для сотрудников, так и для призывников. Также в военкомате Советского и Ленинского районов уже обновили фасад, полностью заменили кровлю, установили пандусы для маломобильных групп граждан.