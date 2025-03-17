Воронежские власти опубликовали проект указа о весеннем призыве

Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что в Воронеже завершается капитальный ремонт призывного пункта, который станет удобнее как для сотрудников, так и для призывников. Также в военкомате Советского и Ленинского районов уже обновили фасад, полностью заменили кровлю, установили пандусы для маломобильных групп граждан.