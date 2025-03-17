Волгоградцам рассказали, когда отключат отопление в 2025 году

В официальном Telegram-канале «Объясняем. рф» рассказали: батареи становятся холодными, когда среднесуточная температура остается на уровне +8°в течение как минимум пяти дней без перерыва. Но и тогда соответствующее распоряжение должны принять местные власти и официально его опубликовать.