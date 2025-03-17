Волгоградцам рассказали, когда отключат отопление в 2025 году

С одной стороны, в регионе установлен температурный рекорд марта. С другой — синоптики обещают температурные качели и похолодание, чем уже отметился понедельник, 17-е.
В официальном Telegram-канале «Объясняем. рф» рассказали: батареи становятся холодными, когда среднесуточная температура остается на уровне +8°в течение как минимум пяти дней без перерыва. Но и тогда соответствующее распоряжение должны принять местные власти и официально его опубликовать.
Первыми «под раздачу» попадают предприятия, после — МКД. Последним отопление отключают социальным учреждениям — детсадам, школам и больничным.
Между тем, по словам волгоградцев, в областном центре без всякого предупреждения и распоряжения уже отключили отопления в ряде многоквартирных жилых домов. В частности, о холодных батареях сообщают жители Краснооктябрьского района.
О причине отключения подачи ресурса vlg.aif.ru поинтересовался в пресс-службе коммунальных концессий, ответа пока не поступило.