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В Челябинске по поручению мэра станут чаще мыть общественный транспорт

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил донастроить систему по мойке общественного транспорта, чтобы трамваи, троллейбусы и автобусы выходили на линию чистыми. Об этом он заявил в понедельник, 17 марта на аппаратном совещании.

Источник: Pchela.News

— Должно обеспечиваться нормативное состояние нашего общественного транспорта. Я понимаю, что лужи, таяние снега, резкий плюс. Настраивайте работу таким образом, чтобы внешний вид у них был достойный, — подчеркнул он.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев рассказал, что электротранспорт будут мыть два раза в день во время пересменки водителей. Автобусы готовы заводить на автомойки после каждого рейса, если это потребуется.

Ранее мы рассказывали, что в администрации Челябинска произошли кадровые перестановки. Заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту стал вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Дмитрий Агеев. А освободившееся после его перехода место заняла с приставкой «и.о». председатель городского комитета финансов Виктория Шин.