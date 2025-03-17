В Челябинске по поручению мэра станут чаще мыть общественный транспорт

— Должно обеспечиваться нормативное состояние нашего общественного транспорта. Я понимаю, что лужи, таяние снега, резкий плюс. Настраивайте работу таким образом, чтобы внешний вид у них был достойный, — подчеркнул он.
Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев рассказал, что электротранспорт будут мыть два раза в день во время пересменки водителей. Автобусы готовы заводить на автомойки после каждого рейса, если это потребуется.
Ранее мы рассказывали, что в администрации Челябинска произошли кадровые перестановки. Заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту стал вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Дмитрий Агеев. А освободившееся после его перехода место заняла с приставкой «и.о». председатель городского комитета финансов Виктория Шин.