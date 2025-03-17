Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 2020 года COVID-19 заразились 434 117 жителя Башкирии

498 жителей Башкирии являются носителями коронавируса.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 марта, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.

Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 34 больных COVID-19. Таким образом, с 2020 года в республике носителями инфекциями стали 434 117 человека. В настоящее время борются с ковидом дома 427 граждан, 71 — проходит лечение в больницах.

С начала пандемии COVID-19 унес жизни более шести тысяч жителей республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.