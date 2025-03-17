С 2020 года COVID-19 заразились 434 117 жителя Башкирии

Сегодня, 17 марта, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.
Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 34 больных COVID-19. Таким образом, с 2020 года в республике носителями инфекциями стали 434 117 человека. В настоящее время борются с ковидом дома 427 граждан, 71 — проходит лечение в больницах.
С начала пандемии COVID-19 унес жизни более шести тысяч жителей республики.
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