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Следователи начали проверку после жалоб омичей на аварийную стену на Лукашевича

По словам жильцов дома № 17б, управляющая компания не принимает никаких мер по устранению нарушения.
Источник: Комсомольская правда

В Омске жильцы дома № 17б на улице Лукашевича массово жалуются на аварийную стену в подъезде дома. Ситуацией заинтересовались следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Омичи пожаловались, что стена здания, к которой прикреплена газовая труба, находится в аварийном состоянии. Управляющая компания бездействует, несмотря на жалобы местных жителей.

Следователи проводят проверку и в ходе нее дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омичи пожаловались, что их сосед устроил из квартиры свалку с тараканами и крысами.