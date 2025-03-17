Следователи начали проверку после жалоб омичей на аварийную стену на Лукашевича

В Омске жильцы дома № 17б на улице Лукашевича массово жалуются на аварийную стену в подъезде дома. Ситуацией заинтересовались следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Омичи пожаловались, что стена здания, к которой прикреплена газовая труба, находится в аварийном состоянии. Управляющая компания бездействует, несмотря на жалобы местных жителей.
Следователи проводят проверку и в ходе нее дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омичи пожаловались, что их сосед устроил из квартиры свалку с тараканами и крысами.