Судоходная компания выплатит компенсацию 100 тысяч рублей жителю Усть-Кута

Жителю Усть-Кута по решению суда судоходная компания выплатит компенсацию за моральный вред. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, мужчина работал на барже. Летом 2021 года он упал и получил закрытый перелом лодыжки.
— В суде мужчина пояснил, что до сих пор нога продолжает болеть. После лечения он не смог продолжить работать и уволился. Кроме того, в ходе расследования несчастного случая на производстве и судебного разбирательства не установлена грубая неосторожность работника, — поделились в инстанции.
Требовал мужчины были частично удовлетворены и с организации взыскали 100 тысяч рублей. Эту сумму получит сибиряк в качестве моральной компенсации.