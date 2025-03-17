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Судоходная компания выплатит компенсацию 100 тысяч рублей жителю Усть-Кута

Мужчина упал на барже и сломал лодыжку.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителю Усть-Кута по решению суда судоходная компания выплатит компенсацию за моральный вред. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, мужчина работал на барже. Летом 2021 года он упал и получил закрытый перелом лодыжки.

— В суде мужчина пояснил, что до сих пор нога продолжает болеть. После лечения он не смог продолжить работать и уволился. Кроме того, в ходе расследования несчастного случая на производстве и судебного разбирательства не установлена грубая неосторожность работника, — поделились в инстанции.

Требовал мужчины были частично удовлетворены и с организации взыскали 100 тысяч рублей. Эту сумму получит сибиряк в качестве моральной компенсации.