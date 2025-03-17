Судоходная компания выплатит компенсацию 100 тысяч рублей жителю Усть-Кута

— В суде мужчина пояснил, что до сих пор нога продолжает болеть. После лечения он не смог продолжить работать и уволился. Кроме того, в ходе расследования несчастного случая на производстве и судебного разбирательства не установлена грубая неосторожность работника, — поделились в инстанции.