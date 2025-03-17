Белстат: средний чек в белорусских магазинах незначительно уменьшился

Белстат пока не опубликовал оперативные данные по продажам конкретных товаров, но есть информация за прошлый год. Активнее всего покупали свежие овощи и грибы — рост на 15,9%. Больше других просели продажи в графе «Консервы и пресервы из рыбы, икра и икорные изделия» — минус 15,5% за год. Доля отечественных товаров составила 56,4%. Если учитывать только продовольствие, то эта доля равна 76,3%, а по непродовольственным — 37,3%.