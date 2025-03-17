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Белстат: средний чек в белорусских магазинах незначительно уменьшился

Белорусское статистическое ведомство опубликовало очередную информацию по обороту в торговле и общепите.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Общая сумма розничного товарооборота в январе-феврале нынешнего года составила 14,3 млрд рублей, сообщает Белстат.

Если сравнить с таким же периодом 2024-го, то сумма выросла на 10%. При этом средний чек составил за два месяца — 26,5 рубля. Годом ранее было 22,5 рубля, то есть рост составил 18%.

Данные за весь прошлый год показывают, что средний чек составил 26,8 рубля, а значит сейчас он немного уменьшился.

Оптовый товарооборот за два первых месяца текущего года уменьшился к такому же интервалу 2024 года на 1,8% и составил 27,7 млрд рублей.

Как и ранее, Белстат не уточняет средний чек в заведениях общепита, но дает представление про объем денег в целом. В январе — феврале общая сумма немного не дотянула до миллиарда −999,1 млн рублей. По сравнению с аналогичными периодом прошлого года оборот вырос на 3,6%. За весь прошлый год рост в этой сфере был 10,6%.

Белстат пока не опубликовал оперативные данные по продажам конкретных товаров, но есть информация за прошлый год. Активнее всего покупали свежие овощи и грибы — рост на 15,9%. Больше других просели продажи в графе «Консервы и пресервы из рыбы, икра и икорные изделия» — минус 15,5% за год. Доля отечественных товаров составила 56,4%. Если учитывать только продовольствие, то эта доля равна 76,3%, а по непродовольственным — 37,3%.