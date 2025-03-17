Каперсы — это не просто пикантная добавка к мясным и рыбным блюдам, а настоящий суперфуд с уникальными свойствами. «Газета.Ru» выяснила, почему каперсы полезны для организма, кому их есть не стоит и как их правильно добавлять в разные блюда. Что такое каперсы. Каперсы — это нераспустившиеся бутоны и ягоды колючего кустарника Capparis spinosa, который выращивают по всему миру: от Средиземноморья до Азии. Растение известно своей выносливостью: его можно встретить даже на каменистых почвах под палящим солнцем. В пищу употребляют как бутоны (их маринуют или солят), так и зрелые ягоды, которые напоминают оливки, но имеют более мягкий вкус. Интересно, что свежие каперсы почти не едят из-за горечи. Их ферментируют в солевом рассоле или уксусе, что придает им характерный кисло-соленый вкус с нотками лимонного сока. Каперсы часто добавляют в соус тартар, салаты и холодные закуски, а также используют для приготовления средиземноморских блюд. Витамины, микроэлементы и БЖУ: что содержат каперсы. Этот продукт — низкокалорийный (всего 23 ккал на 100 г), но богат полезными веществами, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Наталья Петрова. В составе каперсов: * Витамины: А, С, К, группы В (особенно В2 и В9); * Минералы: железо, магний, кальций, медь; * Антиоксиданты: кверцетин и рутин, которые обладают антиоксидантными и антидиабетическими свойствами. «Также в них содержатся минералы, необходимые для поддержания работы сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем: магний, калий, цинк, селен, медь, марганец, кальций, железо, йод, фосфор и натрий. Но это не все, что нужно знать о каперсах. В каперсах содержатся омега-3 жирные кислоты. Более того, продукт является источником рутина (его можно наблюдать невооруженным взглядом — белый налет на поверхности каперсов) и кверцетина», — рассказала диетолог. Помимо этого, в каперсах есть клетчатка, улучшающая пищеварение. Однако из-за большого количества натрия (соль в рассоле) злоупотребление продуктом может привести к повышению артериального давления. Польза для женщин. Каперсы обладают свойствами, полезными для кожи: антиоксиданты борются с ранним старением, а витамин С стимулирует выработку коллагена. Кроме того, продукт помогает нормализовать уровень сахара в крови, что важно при ПМС и менопаузе. Польза для мужчин. Высокое содержание железа и меди поддерживает энергетический обмен и положительно влияет на мышечную ткань, что важно при активных физических нагрузках. Также каперсы помогают снижать воспаления, например, при заболеваниях суставов, отметила Наталья Петрова. Кроме того, содержащиеся в продукте полезные микроэлементы способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и снижают риск развития сердечных заболеваний, которые чаще встречаются у мужчин. Польза для детей. Детям до трех лет каперсы не рекомендуются из-за высокого содержания соли. Но школьникам можно добавлять их в блюда в малых количествах — они стимулируют аппетит и обогащают рацион полезными веществами. «Также по содержанию кверцетина каперсы являются одними из лидеров. Отдельно хочется подчеркнуть роль кверцетина — за счет него заметно улучшается состояние кожи. Он снимает воспалительные процессы и нейтрализует аллергические реакции. Но самое главное свойство кверцетина — это поддержание в норме структуры ДНК, за счет этого свойства ученые разрабатывают на основе каперсов противоопухолевые препараты», — обратила внимание врач-эндокринолог. Вред каперсов: кому и почему стоит быть осторожным. Каперсы, несмотря на полезные свойства, могут нанести вред организму при неправильном употреблении или наличии определенных заболеваний. Высокое содержание натрия: угроза для сердца и почек. Каперсы в рассоле содержат до 2300 мг натрия на 100 г — это почти 150% суточной нормы. Избыток соли вызывает: * Повышение артериального давления — главный фактор риска инсульта и инфаркта. * Отеки — задержка жидкости из-за нарушения водно-солевого баланса. * Нагрузку на почки — при хронических заболеваниях (пиелонефрит, мочекаменная болезнь) это может спровоцировать обострение. Риск для ЖКТ: раздражение слизистых. Помните, что маринад с уксусом и специями может: * Усугубить гастрит и язву желудка — кислота раздражает воспаленные стенки желудка. * Спровоцировать изжогу — особенно при склонности к рефлюксу. Аллергия и индивидуальная непереносимость. Каперсы относятся к семейству Capparaceae, которое может вызывать перекрестную аллергию с горчицей, брокколи и цветной капустой. Симптомы аллергии: * Зуд и отек слизистых (рот, горло); * Кожная сыпь; * Тошнота или диарея. Взаимодействие с лекарствами. Избыток натрия в каперсах снижает эффективность: * Диуретиков (мочегонных препаратов); * Антигипертензивных средств (от давления); * Препаратов лития (назначают при биполярном расстройстве). Опасность для беременных и детей. * Беременные: избыток соли повышает риск гестоза (осложнение с отеками и высоким давлением). * Дети до трех лет: почки еще не справляются с большими дозами натрия. Как минимизировать вред? 1. Промывайте каперсы перед использованием. 2. Сочетайте с продуктами, богатыми калием (авокадо, бананы, шпинат) — он нейтрализует действие натрия. 3. Не превышайте дневную норму — 1−2 ч. л. (10−15 г) для взрослых. Если у вас нет противопоказаний, умеренное употребление принесет только пользу. Однако при хронических заболеваниях консультация врача обязательна. Как правильно выбрать каперсы: 4 правила. 1. Размер имеет значение. Мелкие бутоны (до 7 мм) считаются более ароматными и нежными. Крупные ягоды каперсового кустарника обладают мягким вкусом и подходят для салатов и соусов. 2. Проверьте состав. В идеале на этикетке должны быть только каперсы, вода, соль и уксус. Избегайте консервантов (например, бензоата натрия) и искусственных красителей. 3. Рассол или маринад? Каперсы в солевом рассоле хранятся дольше и сохраняют яркий вкус. Маринованные в уксусе — более кислые и подходят для придания блюдам пикантности. 4. Форма упаковки. Выбирайте стеклянные банки: в них видно качество продукта. Пластик может впитывать запахи. Как хранить каперсы, чтобы они не испортились. * В рассоле: после вскрытия банки переложите каперсы в герметичный контейнер и залейте оставшимся рассолом. Храните в холодильнике до девяти месяцев. * Без рассола: если жидкость закончилась, залейте каперсы оливковым или другим растительным маслом — это продлит срок хранения на два-три месяца. * Заморозка: не рекомендуется — каперсы теряют текстуру и вкус. Как правильно есть каперсы * Добавляйте в конце готовки. Термическая обработка убивает аромат. Например, в соус тартар или к мясным и рыбным блюдам каперсы кладут за две-три минуты до подачи. * Режьте или давите. Целые бутоны могут перебить вкус блюда. Для салатов их можно нарезать кубиками, для соусов — размять вилкой. * Сочетайте с правильными продуктами: ✔️Лимонный сок, оливковое масло, чеснок; ✔️ Анчоусы, оливки, вяленые томаты; ✔️ Рыба, курица, говядина. 5 рецептов с каперсами: от закусок до основных блюд. Куриное филе с каперсами и лимонным соусом. ~Ингредиенты:~ * Куриное филе — 500 г * Каперсы — 2 ст. л. * Лимонный сок — 3 ст. л. * Чеснок — 2 зубчика * Оливковое масло — 50 мл * Мука — 2 ст. л. * Соль, перец — по вкусу. ~Приготовление:~ 1. Филе нарежьте кубиками, обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. 2. На отдельной сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и каперсы, пассеруйте 2 минуты. 3. Влейте лимонный сок, прогрейте соус 1−2 минуты. 4. Залейте курицу соусом, тушите под крышкой 10 минут. 5. Подача: с рисом или картофельным пюре. Средиземноморская пицца с каперсами и анчоусами. ~Ингредиенты:~ * Готовая основа для пиццы — 1 шт. * Томатный соус — 100 г * Моцарелла — 150 г * Каперсы — 1 ст. л. * Анчоусы — 5−6 шт. * Оливки — 10 шт. * Орегано — щепотка. ~Приготовление:~ 1. Разогрейте духовку до 220 . 2. На основу нанесите томатный соус, сверху выложите нарезанную моцареллу, оливки, анчоусы и каперсы. 3. Посыпьте орегано и запекайте 12−15 минут. Картофельный салат с каперсами и горчичной заправкой. ~Ингредиенты:~ * Картофель — 600 г * Каперсы — 1 ст. л. * Красный лук — ½ шт. * Горчица дижонская — 1 ч. л. * Оливковое масло — 3 ст. л. * Укроп — небольшой пучок. ~Приготовление:~ 1. Отварите картофель в мундире, остудите и нарежьте кубиками. 2. Лук нашинкуйте полукольцами, смешайте с картофелем и каперсами. 3. Для заправки смешайте масло, горчицу и рубленый укроп. Заправьте салат. Польза: блюдо богато клетчаткой и полезными веществами. Теплый салат с тунцом, каперсами и авокадо. ~Ингредиенты:~ * Стейк тунца — 300 г * Авокадо — 1 шт. * Каперсы — 1 ст. л. * Рукола — 50 г * Лимонный сок — 2 ст. л. * Кунжутное масло — 1 ст. л. ~Приготовление:~ 1. Обжарьте тунец на сковороде с кунжутным маслом по 2 минуты с каждой стороны. 2. Нарежьте авокадо ломтиками, смешайте с руколой и каперсами. 3. Полейте салат лимонным соком, сверху выложите нарезанный тунец. Спагетти «Путтанеска» с каперсами и оливками. ~Ингредиенты:~ * Спагетти — 300 г * Консервированные помидоры — 200 г * Каперсы — 2 ст. л. * Черные оливки — 10 шт. * Чеснок — 2 зубчика * Анчоусы — 3 шт. (по желанию) * Оливковое масло — 2 ст. л. ~Приготовление:~ 1. Отварите пасту до состояния «аль денте». 2. На сковороде разогрейте масло, обжарьте чеснок и анчоусы (если используете). 3. Добавьте помидоры, каперсы и оливки, тушите 7−10 минут. 4. Смешайте соус с пастой. 5. Перед подачей посыпьте тертым пармезаном.