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НЦЗПД потребовал не указывать ряд личных данных в направлении на анализы

Белорусы пожаловались из-за паспортных данных в направлении на анализы.

Источник: Комсомольская правда

Национальный центр защиты персональных данных потребовал не указывать ряд личных данных белорусов в направлении на анализы.

Так, белоруска подала в центр жалобу на учреждение здравоохранения из-за указания серии и номера паспорта, а также идентификационного номера в направлении на анализы.

В НЦЗПД приняли жалобу и обратили внимание на то, что идентификация пациента может проводиться по номеру медицинской карты, без использования паспортных данных. В то время как идентификационный номер паспорта служит уникальным идентификатором для точной идентификации человека.

После того, как центр потребовал не указывать ряд личных данных в направлении на анализы, ситуация изменилась. В учреждении скорректировали программное обеспечение и удалили указанные персональные данные из документации.

Тем временем МАРТ сказал белорусам требовать от оператора снижения платы из-за плохой связи.