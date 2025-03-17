На Южном Урале объявлено экстренное предупреждение из-за сильных дождей

Экстренное предупреждение объявлено на территории Челябинской области из-за погодных условий. Информацию в своём телеграм-канале опубликовала Единая диспетчерская служба-112.
«По данным Челябинского ЦГМС: ночью и утром 18 марта в северной половине Челябинской области ожидаются сильные дожди, снег, на отдельных участках дорог гололедица (в горах местами сильная)», — говорится в сообщении ЕДДС.
В ночь на вторник ожидается в северной половине региона от −1°C до +4°C, в южной части +4°C,+9°C.
Днём на севере воздух нагреется до +4°C,+9°C градусов тепла, на юге региона — +12°C,+17 °C.
Телефоны экстренных служб 101 и 112.
Напомним, из-за резкого потепления в Челябинской области и обильных дождей дороги в восьми районах Челябинской области топит талыми водами.