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На Южном Урале объявлено экстренное предупреждение из-за сильных дождей

Несколько районов Челябинской области может затопить.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 94% 753 мм рт. ст. +13°
Источник: Агентство «Москва»

Экстренное предупреждение объявлено на территории Челябинской области из-за погодных условий. Информацию в своём телеграм-канале опубликовала Единая диспетчерская служба-112.

«По данным Челябинского ЦГМС: ночью и утром 18 марта в северной половине Челябинской области ожидаются сильные дожди, снег, на отдельных участках дорог гололедица (в горах местами сильная)», — говорится в сообщении ЕДДС.

В ночь на вторник ожидается в северной половине региона от −1°C до +4°C, в южной части +4°C,+9°C.

Днём на севере воздух нагреется до +4°C,+9°C градусов тепла, на юге региона — +12°C,+17 °C.

Телефоны экстренных служб 101 и 112.

Напомним, из-за резкого потепления в Челябинской области и обильных дождей дороги в восьми районах Челябинской области топит талыми водами.