В Иркутской области более 23 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

Обезопасить себя от заболевания вирусными инфекциями в эпидсезон может соблюдая несколько простых правил. Например, носить маску в общественных местах, а также бывать в них реже. Мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать. А при первых симптомах сразу обращаться к врачу.