В Иркутской области более 23 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

В Иркутской области более 23 тысяч человек заболели ОРВИ за минувшую неделю. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на Роспотребнадзор региона. Среди заболевших почти 15 тысяч дети. Также у 438 сибиряков подтвердился грипп.
— Кроме того, выявлено 50 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии подтверждено 405717 случаев, — поделились специалисты.
Обезопасить себя от заболевания вирусными инфекциями в эпидсезон может соблюдая несколько простых правил. Например, носить маску в общественных местах, а также бывать в них реже. Мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать. А при первых симптомах сразу обращаться к врачу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителю Усть-Кут выплатят моральную компенсацию за травму лодыжки. Мужчина работал на барже летом 2021 года упал и повредил ногу.