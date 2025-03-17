Создан уникальный медицинский фемтосекундный лазер

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские ученые разработали уникальный фемтосекундный лазер, который позволяет наблюдать процессы на уровне молекул и атомов в реальном времени, что поможет улучшить диагностику и лечение уязвимых бляшек в сосудах, аневризмы аорты, стеопороза, рака кожи и несовершенного остеогенеза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГТУ им. Н. Э. Баумана.
«Российские ученые создали уникальный фемтосекундный лазер, который излучает сверхкороткие импульсы света длительностью 0,00000000000006 секунды. Он работает в диапазоне 2,2−2,4 микрометра (мкм), при этом на длине волны 2,2 мкм ширина спектра рекордная — 96 нанометров», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, готовых лазеров такого диапазона до настоящего времени не существовало.
Новый лазер позволяет наблюдать процессы на уровне атомов и молекул в реальном времени. «С его помощью можно изучать химические реакции или структуру тканей человека, фотографируя изменения в молекулах в момент их взаимодействия. Особенно важно, что лазер работает в диапазоне, где вода почти не поглощает свет (2,1−2,3 мкм, так называемое “четвертое окно прозрачности воды”) и не мешает наблюдению за тканями. Это позволяет, например, четко видеть коллаген — основной белок мягких и соединительных тканей — и получать изображения тканей с высоким разрешением — до 22 мкм», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разработка улучшит диагностику и лечение уязвимых бляшек в сосудах, аневризмы аорты, стеопороза, рака кожи, несовершенного остеогенеза (хрупкости костей).
Работа проводится МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках программы «Приоритет-2030», трек «Фотоника» стратпроекта Bauman DeepTech в коллаборации с Московским научно-практическим центром дерматовенерологии и косметологии и Институтом кластерной онкологии имени профессора Л. Л. Левшина Сеченовского университета.