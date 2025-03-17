Создан уникальный медицинский фемтосекундный лазер

Новый лазер позволяет наблюдать процессы на уровне атомов и молекул в реальном времени. «С его помощью можно изучать химические реакции или структуру тканей человека, фотографируя изменения в молекулах в момент их взаимодействия. Особенно важно, что лазер работает в диапазоне, где вода почти не поглощает свет (2,1−2,3 мкм, так называемое “четвертое окно прозрачности воды”) и не мешает наблюдению за тканями. Это позволяет, например, четко видеть коллаген — основной белок мягких и соединительных тканей — и получать изображения тканей с высоким разрешением — до 22 мкм», — говорится в сообщении.