У школьников Татарстана с 22 марта начинаются весенние каникулы

Точные даты могут варьироваться в зависимости от системы обучения в конкретных учебных заведениях. В школах с четвертной системой весенние каникулы ожидаются с 24 по 31 марта. В учебных заведений с триместровой системой каникулы продлятся с 5 по 13 апреля, в гибридных — аналогично. Последние звонки в татарстанских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня.