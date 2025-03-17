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У школьников Татарстана с 22 марта начинаются весенние каникулы

Точные даты могут варьироваться в зависимости от системы обучения.

Источник: Комсомольская правда

У татарстанских школьников с 22 марта начинаются весенние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

Точные даты могут варьироваться в зависимости от системы обучения в конкретных учебных заведениях. В школах с четвертной системой весенние каникулы ожидаются с 24 по 31 марта. В учебных заведений с триместровой системой каникулы продлятся с 5 по 13 апреля, в гибридных — аналогично. Последние звонки в татарстанских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня.

Напомним, жителей Татарстана в мае ждут 13 выходных. Длительный отдых связан с переносом январских и февральских выходных.