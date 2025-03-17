Военная пенсия в 2025 году: повысили ли выплаты, как рассчитать и оформить

Разберем детальнее, какие выплаты положены тем, кто посвятил свою жизнь службе и защите страны. В тексте собрали самое главное о военной пенсии в 2025 году и взяли комментарий у эксперта по теме.
Что такое военная пенсия и кто ее получает
Военная пенсия — выплата экс-сотрудникам силовых структур после ухода со службы. Эту меру назначает государство, а деньги вправе получать в том числе и близкие ушедших из жизни военных.
С полным перечнем лиц, которым может быть назначена военная пенсия, можно ознакомиться в статьях 1 и 3 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468−1. Если вкратце, то пенсионное обеспечение распространяется на служивших в:
- ВС РФ;
- МВД РФ;
- ФСБ РФ;
- Росгвардии;
- пограничных войсках;
- СК РФ;
- ФСО РФ;
- органах ФСИН;
- ГПС РФ;
- внешней разведке;
- иных формированиях, созданных согласно законодательству России.
Даже в случае упразднения ведомства все служившие в нем все равно имеют право на пенсию.
Повышение военной пенсии с 1 января 2025 года
В начале 2025 года пенсии военнослужащих стали больше за счет увеличения понижающего коэффициента и индексации с оглядкой на уровень инфляции.
Индексация военной пенсии
Пенсия военных индексируется каждый год согласно тарифам по месту проживания получающего выплату. Уровень индексации во многом зависит от инфляции, ее определяют в конце года.
С 1 января 2025 года пенсии силовиков проиндексировали на 9,5%. В октябре их ждет новое повышение, поскольку индексация денежного довольствия на 4,5% увеличит и пенсию.
Увеличение понижающего коэффициента
Если при расчете пенсии военнослужащих с октября прошлого года учитывали 89,32% денежного довольствия, то с января текущего года понижающий коэффициент составил 93,59%.
Перерасчет и доплата по военной пенсии
Доиндексируют пенсию силовиков с 1 марта, и уже в этом месяце ее получателей ожидает двойная доплата. С октября прошлого года пенсии повысили на 5,1%, но этого оказалось недостаточно для покрытия инфляции в 9,5%.
Довести индексацию до показателя инфляции поручил президент, и с января этот показатель вырастет на дополнительные 4,4%. Недоимку с начала года выплатят в марте, сделав перерасчет за два месяца.
В совокупности с ростом доли денежного довольствия увеличение выплат составит необходимые 9,5%.
Условия назначения военной пенсии
После ухода с воинской службы экс-сотрудникам силовых структур назначают военную пенсию по нескольким причинам.
За выслугу лет
При достижении необходимого возраста и стажа гражданам оформляют пенсионное обеспечение за выслугу лет. При этом выплаты полагаются, если:
- трудовой стаж — от 25 лет, из которых 50% отдано воинской службе, а возраст сотрудника силовых структур — от 45 лет;
- стаж по профилю — от 20 лет.
Службу на опасных должностях, а также на Крайнем Севере учитывают в льготном исчислении.
По инвалидности
Пенсия по инвалидности положена получившим существенный урон здоровью на службе. Засчитывается инвалидность либо при получении травмы, либо при заболевании на службе. Кроме того, порядок получения и размер выплаты зависят от того, заключал ли человек контракт с Министерством обороны РФ.
Военнослужащему по контракту
Порядок выплат контрактникам по инвалидности можно изучить в статьях 22—23 Закона РФ № 4468−1. Суммы варьируются в зависимости от группы:
- при военной травме: I и II группы — 85% от суммы довольствия, III группа — 50%;
- при заболевании на службе: I и II группы — 75% от суммы довольствия, III группа — 40%.
При службе по призыву
Размер выплат по инвалидности варьируется в зависимости от группы и выявленной причины. С деталями начисления выплат служащим по призыву можно ознакомиться в 15 ст. Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ.
Если военная травма стала причиной инвалидности, пенсия составит 175%, 250% и 300% от соцпенсии с III, II и I группой. Получившим инвалидность по болезни в процессе службы начислят 150%, 200% и 250% от соцпенсии с III, II и I группой.
По потере кормильца
На нетрудоспособных представителей семьи ушедшего из жизни военного оформляется пенсия, в случае если:
- он скончался на службе, либо после увольнения по причине травмы и по болезни, если прошло до трех месяцев;
- он умер в период начисления пенсионных выплат;
- он умер в течение пяти лет после того, как пенсионные выплаты были прекращены;
- он погиб в плену, но не сдался добровольно;
- он пропал без вести в ходе военных действий.
Право на выплаты имеют:
- несовершеннолетний ребенок и учащийся на очной форме ребенок до 23 лет;
- жена или родители, утратившие источник дохода после смерти военного, а также достигшие пенсионного возраста либо имеющие инвалидность;
- неработающие родители или жена при уходе за сестрами или братьями, ребенком либо внуками военного до 14 лет;
- бабушка и дедушка, если их некому содержать.
Вдове погибшего военного пенсионера
Вдовы вправе оформить пенсии либо по инвалидности, либо по старости, а также по потере кормильца. Но только до тех пор, пока они снова не выйдут замуж.
Создав новую семью, женщина сохранит выплаты в связи с потерей кормильца, однако ее право на вторую пенсию аннулируют.
Работающим пенсионерам с гражданским стажем: вторая пенсия
Страховую пенсию также могут начислять при наличии военной в том случае, если получатель ушел со службы и официально трудоустроится на гражданскую работу. В этом случае необходимо:
- достичь пенсионного возраста;
- набрать 30 пенсионных баллов;
- иметь от 15 лет стажа, который будет признан гражданским.
Как рассчитать военную пенсию
Сначала нужно рассчитать денежное довольствие — суммировать оклады с надбавками. Затем умножить эту сумму на выслугу лет, а после — на коэффициенты: понижающий, и в завершение — на районный.
Что учитывается при расчете военной пенсии
Учитываются оклады, выслуга лет, различные надбавки, понижающий коэффициент.
1. За 20 первых лет выслуги выплачиваются 50% от довольствия, после за год сверх этого минимума добавляется по 3%, но выплата может составить лишь до 85% от указанных сумм. К примеру, за 25 лет она будет равна 65% от довольствия.
2. За 25-летний стаж, из которого 50% заняла военная служба, выплатят 50% от суммы довольствия, сверх этого значения — 1% за год.
3. В случае смерти контрактника 50% от довольствия выплачивается: родственникам военного инвалида; семье скончавшегося от военной травмы; ребенку, потерявшему обоих родителей, а также ребенку ушедшей из жизни матери-одиночки.
4. Если военный скончался от недуга, которым заболел на службе, его семье выплатят 40% от довольствия. Кроме того, нетрудоспособным из семьи ушедшего из жизни призывника назначат 200% от соцпенсии, если причиной явилась военная травма, и 150% при уходе из жизни по болезни.
Формула
Рассчитать пенсию относительно несложно. Чтобы автоматически учесть все надбавки и доплаты и верно определить районный коэффициент, лучше воспользоваться онлайн-калькулятором.
Упрощенная формула: (оклады по званию и должности + надбавки) x процент выслуги лет x понижающий коэффициент x районный коэффициент (в случае, если он есть).
Пример расчета
Оклад по званию — 15000 рублей, по должности — 32000 рублей. Срок службы — 24 года. Надбавка за выслугу — 30%.
Военная пенсия: ((15000 + 32000) x 30% + (15000 + 32000)) x 62% x 0,9359 = 35 453,7 рубля.
Как оформить военную пенсию
Оформление военной пенсии требует соблюдения ряда процедур и сбора документов.
Куда обращаться
Пакет документов подается в пенсионный орган ведомства, где до увольнения служил сотрудник силовых структур.
Какие документы потребуются
Для оформления юристы указывают следующий перечень документов:
- заявление;
- паспорт либо ВНЖ;
- личное дело;
- военный билет с отметкой об увольнении;
- вещевой, а также денежный аттестат;
- СНИЛС;
- фото 3×4 см;
- справка из Соцфонда РФ об отсутствии соцвыплат и прочих пенсий; трудовая книжка в случае смешанного стажа;
- при потере кормильца — справка о смерти военного, а также доказательства отсутствия другого дохода у семьи: свидетельство о рождении ребенка, трудовая книжка жены-домохозяйки и прочее;
- при утрате трудоспособности: заключение медкомиссии либо справка об инвалидности.
Комментарий эксперта
О важных моментах при оформлении пенсионного обеспечения рассказал Игорь Горецкий, юрист и соучредитель компании «ЮрПом», а также омбудсмен по защите прав предпринимателей по гражданским и экономическим спорам Нижегородской области:
— Для оформления военной пенсии нужно собрать все необходимые документы, включая удостоверение личности, военный билет, подтверждающие стаж службы документы и справки о доходах. Обратитесь за назначением в военный комиссариат либо по месту службы. При обращении в военный комиссариат рекомендуется заранее уточнить список необходимых документов, чтобы избежать непредвиденных препятствий и/или задержек в оформлении.
Юрист отметил, что Страховой фонд РФ не хранит информацию о служивших гражданах. В то же время алгоритм прост: необходимо подать рапорт об увольнении, и пенсию оформят по месту службы. Обычно ее насчитывают за 10 дней, хотя сотрудники вправе запросить связанные с прохождением службы дополнительные документы.
— Перечень военнослужащих, кому положена соответствующая пенсия, приведен в ст. 1 и 3 Закона РФ № 4468−1, — поделился Игорь Горецкий. — Претендующие должны иметь необходимый служебный стаж или достичь установленного законом возраста. Также пенсия может выплачиваться по потере кормильца семье погибшего и по инвалидности.
Если вы отвечаете требованиям законодательства о получении военной пенсии, но по какой-либо причине выдача пенсии затягивается, то рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу для защиты своих прав и интересов в данной ситуации.
— Иногда полезно обратиться за консультацией к специалистам, которые имеют опыт в оформлении военных пенсий. Они помогут избежать ошибок и ускорить процесс. Также стоит помнить, что изменения в законодательстве могут повлиять на условия назначения пенсии, поэтому важно быть в курсе актуальных норм и правил. Рекомендуем также сохранять приказы по командировкам, так как они могут подтвердить ваш стаж и условия службы, что пригодится при обжаловании решения о назначении (отказе в назначении) выплат, если вы с ним не согласны, — подытожил эксперт.
Главное о военной пенсии в России в 2025 году
В 2025 году военная пенсия претерпела изменения: понижающий коэффициент вырос, также провели индексацию выплат. Главное, что стоит запомнить об этом виде выплат:
1. С января текущего года пенсию для военных проиндексировали и понижающий коэффициент подняли до 93,59%.
2. После оформления пенсии военный вправе получать вторую выплату, если он официально трудоустроится на работу в гражданской сфере.
3. Правила оформления военной пенсии отличаются. После подачи рапорта об увольнении заслуженная выплата будет оформлена по месту службы.
Список источников
1. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 № 4468−1 (последняя редакция).
2. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 28.02.2025).
Эксперт: Игорь Горецкий, юрист, соучредитель компании «ЮрПом», омбудсмен по защите прав предпринимателей по гражданским и экономическим спорам Нижегородской области