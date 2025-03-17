Военная пенсия в 2025 году: повысили ли выплаты, как рассчитать и оформить

— Иногда полезно обратиться за консультацией к специалистам, которые имеют опыт в оформлении военных пенсий. Они помогут избежать ошибок и ускорить процесс. Также стоит помнить, что изменения в законодательстве могут повлиять на условия назначения пенсии, поэтому важно быть в курсе актуальных норм и правил. Рекомендуем также сохранять приказы по командировкам, так как они могут подтвердить ваш стаж и условия службы, что пригодится при обжаловании решения о назначении (отказе в назначении) выплат, если вы с ним не согласны, — подытожил эксперт.