Сотрудники скорой помощи Миасса массово подали заявления на увольнение

По словам медиков, они не раз сообщали о проблемах в вышестоящие инстанции, однако каких-то действий не дождались. Ситуацию усугубило то, что в начале года была упразднена единственная специализированная бригада психиатрического профиля. Это создало дополнительный риск для сотрудников скорой и привело к задержке вызовов.