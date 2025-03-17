Сотрудники скорой помощи Миасса массово подали заявления на увольнение

В Миассе более 35 сотрудников скорой помощи подали на увольнение. Причиной медики указали большие нагрузки, нехватку кадров и низкую заработную плату. Коллективное письмо с прикреплёнными фото десятков заявлений появилось в паблике «Инцидент Миасс».
По словам медиков, они не раз сообщали о проблемах в вышестоящие инстанции, однако каких-то действий не дождались. Ситуацию усугубило то, что в начале года была упразднена единственная специализированная бригада психиатрического профиля. Это создало дополнительный риск для сотрудников скорой и привело к задержке вызовов.
«Многим сотрудникам приходится работать на нескольких работах, так как заработная плата не покрывает даже базовые расходы», — говорится в письме.
Авторы обращения уточнили, что сотрудник скорой помощи в Миассе получает 30 тысяч рублей на одну ставку. Фельдшерам приходится брать дополнительные смены.
«Мы очень любим свою работу и хотим помогать людям, но у каждого из нас есть семья, которую нужно кормить, а на заработную плату, которую нам выплачивают, мы можем только существовать», — заявили авторы письма.
«Я люблю свою работу, очень сильно люблю, но увольняюсь из-за зарплаты. 15 лет работаю. Но это издевательство, мы тоже хотим кушать», — делятся сотрудники скорой в комментариях к посту.
Написавшие обращение сотрудники СМП отметили, что с 1 апреля город рискует остаться без экстренной медпомощи.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!