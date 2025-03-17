В Судаке пройдут учения

В пятницу, 21 марта, в Судаке планируют провести учения, планируется, что они продлятся восемь часов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Учения пройдут в Солнечной Долине. Они начнутся в 10 утра. Планируется, что это мероприятие продлится до шести вечера. Сотрудники ДПС ограничат движение автомобилей на въезде и выезде села.
«Просим жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
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