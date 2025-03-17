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Умер завлабораторией кафедры ядерной физики Воронежского университета

Скончался Владимир Двуреченский.

Источник: с сайта ВГУ

Печальная весть пришла из Воронежского госуниверситета: 15 марта после продолжительной болезни скончался Владимир Двуреченский. Как сообщила пресс-служба вуза, Владимир Иванович заведовал лабораторией общефизического практикума кафедры ядерной физики.

Талантливый инженер помимо руководства лабораторией кафедры, внес значительный вклад в развитие электронной промышленности, работая на таких предприятиях как ПО «Полюс», завод опытной микроэлектроники «РИФ», а также в медицинских организациях, использующих методы рентгено-компьютерной томографии.

— Его знания и опыт в области электроники были бесценны, он умел превосходно настраивать сложнейшую аппаратуру, обеспечивая точность и эффективность научных исследований и учебного процесса физического факультета. Творческий подход Владимира Ивановича к решению технических задач привел к созданию ряда инновационных решений, подтвержденных патентами на изобретения. Коллеги и студенты запомнят его как чуткого и отзывчивого человека, всегда готового поделиться своими знаниями. Он был не только профессионалом высокого уровня, но и человеком с широким кругозором и интересным собеседником, — отметили коллеги в некрологе.

Прощание с Владимиром Двуреченским пройдет 18 марта в часовне Юго-Западного кладбища в 13.30.