Умер завлабораторией кафедры ядерной физики Воронежского университета

— Его знания и опыт в области электроники были бесценны, он умел превосходно настраивать сложнейшую аппаратуру, обеспечивая точность и эффективность научных исследований и учебного процесса физического факультета. Творческий подход Владимира Ивановича к решению технических задач привел к созданию ряда инновационных решений, подтвержденных патентами на изобретения. Коллеги и студенты запомнят его как чуткого и отзывчивого человека, всегда готового поделиться своими знаниями. Он был не только профессионалом высокого уровня, но и человеком с широким кругозором и интересным собеседником, — отметили коллеги в некрологе.