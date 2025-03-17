Миннесота хочет признать нелюбовь к Трампу психическим расстройством

Нынешние законодатели Миннесоты взяли у Краутхаммера формулировку синдрома и его симптомов, чуть расширив ее и изменив фамилию президента. Как указывается в проекте закона, «синдром одержимости из-за Трампа — острый приступ паранойи у вполне нормальных людей в ответ на политику и президентство Дональда Трампа». В числе синдромов заболевания: склонность считать разницу во взглядах психическими отклонениями в поведении президента Дональда Трампа, обостренную словесную враждебность по отношению к Трампу, совершение актов агрессии или враждебность в отношении сторонников Трампа или ассоциирующихся с ним символов и т. п.