В Минске 500 остановок общественного транспорта заменят на новые в едином стиле

О планах по ремонту и замену дорожной инфраструктуры рассказали в «Горремавтодоре» Мингорисполкома. В частности, планируется заменить около 1,9 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, из которых 1 миллион «квадратов» пойдут под полную замену. При этом менять асфальтобетонное покрытие в столице уже начали. Но еще позднее начнется замена остановок.