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В Минске 500 остановок общественного транспорта заменят на новые в едином стиле

«Горремавтодор» заменит 500 остановок общественного транспорта в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут заменены 500 остановочных павильонов, а также примерно 1,9 миллиона квадратных метров асфальта, передает БелТА.

О планах по ремонту и замену дорожной инфраструктуры рассказали в «Горремавтодоре» Мингорисполкома. В частности, планируется заменить около 1,9 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, из которых 1 миллион «квадратов» пойдут под полную замену. При этом менять асфальтобетонное покрытие в столице уже начали. Но еще позднее начнется замена остановок.

— Установка остановочных павильонов нового образца начнется в третьем квартале марта, — уточнил гендиректор «Горремавтодора» Максим Белоус.

И добавил, что новые остановки — в едином архитектурном стиле, концепцию которого утвердили еще два года назад. Они будут созданы из оцинкованного металла с ударопрочными тонированными стеклами. Срок службы таких остановок не менее пяти лет.

Кроме того, НЦЗПД потребовал не указывать ряд личных данных в направлении на анализы.

Тем временем МАРТ сказал белорусам требовать от оператора снижения платы из-за плохой связи.