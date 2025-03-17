В Минске 500 остановок общественного транспорта заменят на новые в едином стиле

В Минске будут заменены 500 остановочных павильонов, а также примерно 1,9 миллиона квадратных метров асфальта, передает БелТА.
О планах по ремонту и замену дорожной инфраструктуры рассказали в «Горремавтодоре» Мингорисполкома. В частности, планируется заменить около 1,9 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, из которых 1 миллион «квадратов» пойдут под полную замену. При этом менять асфальтобетонное покрытие в столице уже начали. Но еще позднее начнется замена остановок.
— Установка остановочных павильонов нового образца начнется в третьем квартале марта, — уточнил гендиректор «Горремавтодора» Максим Белоус.
И добавил, что новые остановки — в едином архитектурном стиле, концепцию которого утвердили еще два года назад. Они будут созданы из оцинкованного металла с ударопрочными тонированными стеклами. Срок службы таких остановок не менее пяти лет.
Кроме того, НЦЗПД потребовал не указывать ряд личных данных в направлении на анализы.
Тем временем МАРТ сказал белорусам требовать от оператора снижения платы из-за плохой связи.