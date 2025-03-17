Останина посоветовала депутату Руденко работать, а не заглядывать под юбки

«Я шутку написал, просто была вчера хорошая погода. Написал шутку, а тут просто начали критиковать. Но в каждой шутке есть доля правды. На самом деле, как бы, я думаю, что всем мужчинам нравится, когда девушки ходят в мини-юбках, но за исключением некоторых, конечно, мужчин. Но это уже их проблемы. Пусть критикуют, на то у нас и жизнь проходит, чтобы критиковать, чтобы высказывать свое мнение. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Я же имею право высказать свое мнение», — отметил парламентарий.