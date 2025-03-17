Десять дней магнитных качелей с бурями уровня G1 ожидаются в Ростовской области

Магнитосфера должна резко измениться 5 апреля, в этот день спокойный геомагнитный фон может внезапно перейти в магнитную бурю. В следующие два дня возмущения продолжатся, но они будут менее интенсивными. С 8 по 10 апреля снова могут прийти магнитные бури.