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Десять дней магнитных качелей с бурями уровня G1 ожидаются в Ростовской области

Магнитные перепады с бурями десять дней продлятся в апреле в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2025 года в Ростовской области прогнозируют сразу десять дней непрерывного магнитного влияния. В отдельные периоды, интенсивность воздействия будет достигать показателя бурь с уровнем G1 и Кр-индексом 5. Такой вывод можно сделать на основе данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитосфера должна резко измениться 5 апреля, в этот день спокойный геомагнитный фон может внезапно перейти в магнитную бурю. В следующие два дня возмущения продолжатся, но они будут менее интенсивными. С 8 по 10 апреля снова могут прийти магнитные бури.

Нестабильный геомагнитный фон также сохранится с 11 по 14 апреля, потом все вернется в обычное состояние.

Метеозависимым людям, страдающим от подобных перепадов, рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Уровень G1 с Кр-индексом 5 — слабая магнитная буря.