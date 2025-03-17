Десять дней магнитных качелей с бурями уровня G1 ожидаются в Ростовской области

В апреле 2025 года в Ростовской области прогнозируют сразу десять дней непрерывного магнитного влияния. В отдельные периоды, интенсивность воздействия будет достигать показателя бурь с уровнем G1 и Кр-индексом 5. Такой вывод можно сделать на основе данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитосфера должна резко измениться 5 апреля, в этот день спокойный геомагнитный фон может внезапно перейти в магнитную бурю. В следующие два дня возмущения продолжатся, но они будут менее интенсивными. С 8 по 10 апреля снова могут прийти магнитные бури.
Нестабильный геомагнитный фон также сохранится с 11 по 14 апреля, потом все вернется в обычное состояние.
Метеозависимым людям, страдающим от подобных перепадов, рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Уровень G1 с Кр-индексом 5 — слабая магнитная буря.