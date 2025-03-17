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Воронежцы отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией флешмобом и концертами

Мероприятия пройдут в музее-диораме и районных ДК.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже отметят 11-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 12+

18 марта в 10 утра в музее-диораме (Ленинский пр., 94) пройдет исторический экскурс «Частица Великой России» и молодежный флешмоб «Крымская весна» с участием студентов среднего профессионального образования.

В 15.00 в ДК «Подгорное» (пл. Советов, 28а) запланирована познавательная программа «Крым с Россией — навсегда!».

21 марта в 18.30 концерт «Крымская Весна» пройдет в ДК «Октябрь» (ул. Куйбышева, 23а).

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в честь праздника воронежская телебашня засияет огнями.