Врожденные пороки сердца повышают риск развития опухолей на 66%

Так, риск развития рака печени оказался выше типичных показателей для здоровых детей примерно в пять раз, что также было характерно для рака яичников, а вероятность развития лимфомы Ходжкина и рака почек была выше нормы в 1,5−1,65 раза. Как предполагают ученые, часть этих аномалий, в том числе частое развитие рака печени, связаны с нарушениями кровообращения, тогда как природу и механизмы учащенного развития других форм рака еще предстоит изучить, подытожили исследователи.