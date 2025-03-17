В Иркутской области начали подготавливать трассы к паводкам

Дорожники не дремлют и уже начали масштабную подготовку к паводкам на федеральных трассах Иркутской области. В преддверии весеннего потопа дорожники создают задерживающие валы, активно удаляют скопления льда и снега, а также устраивают водоотводные канавы в теле наледей и очищают кюветы. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Упрдор «Прибайкалье».