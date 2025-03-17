В Иркутской области начали подготавливать трассы к паводкам

Дорожники не дремлют и уже начали масштабную подготовку к паводкам на федеральных трассах Иркутской области. В преддверии весеннего потопа дорожники создают задерживающие валы, активно удаляют скопления льда и снега, а также устраивают водоотводные канавы в теле наледей и очищают кюветы. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на Упрдор «Прибайкалье».
— В оперативном управлении Упрдор «Прибайкалье» находится 1554 километра трасс федерального значения. На них расположено 143 моста и 1690 водопропускных труб, — пишет информационное агентство.
К работе привлечены четыре подрядчика и целых 177 единиц дорожной техники, не обошлось и без ручного труда. Каждый день дорожники очищают от льда два-три участка, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что судоходная компания выплатит компенсацию жителю Усть-Кута в размере ста тысяч рублей.