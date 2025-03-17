В Волгограде расширение платных парковок обескуражило горожан

Более того, даже после появления ценников на схеме платных парковок Волгограда и их обсуждения в социальных медиа, власти на текущий момент так и не уточнили, в каком режиме сейчас работают парковки, нужно ли за них платить и производится ли начисление штрафов за игнорирование нового порядка.