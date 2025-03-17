В Узбекистане создадут цифровой макет комплекса Шахи-Зинда

Проект расскажет об истории комплекса «Шахи-Зинда», его архитектуре, декоре и интересных фактах, например, о значении эпиграфических надписей. При помощи современных технологий памятник планируют «оживить», что по задумке авторов создаст аутентичную атмосферу для любителей истории и искусства.