В Узбекистане создадут цифровой макет комплекса Шахи-Зинда

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане в рамках проекта «Шахи-Зинда» оцифруют знаменитый древний комплекс, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации в РУз.
Для проведения виртуальных экскурсий будут созданы цифровой макет исторического памятника и специальный медиаконтент.
Проект расскажет об истории комплекса «Шахи-Зинда», его архитектуре, декоре и интересных фактах, например, о значении эпиграфических надписей. При помощи современных технологий памятник планируют «оживить», что по задумке авторов создаст аутентичную атмосферу для любителей истории и искусства.
Проект реализует Центр исламской цивилизации в Узбекистане.
«Благодаря изучению и популяризации комплекса Шахи-Зинда с использованием новых технологий его историческое значение будет еще больше усилено, а богатое культурное наследие Узбекистана станет доступным более широкой аудитории,» — говорится в сообщении.
Шахи-Зинда — архитектурный памятник в Самарканде, ансамбль из одиннадцати средневековых мавзолеев, датируемых эпохами правления Караханидов и Темуридов. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.