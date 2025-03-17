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В Узбекистане создадут цифровой макет комплекса Шахи-Зинда

Проект разрабатывает Центр исламской цивилизации в Узбекистане.

Источник: Центр исламской цивилизации в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане в рамках проекта «Шахи-Зинда» оцифруют знаменитый древний комплекс, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации в РУз.

Для проведения виртуальных экскурсий будут созданы цифровой макет исторического памятника и специальный медиаконтент.

Проект расскажет об истории комплекса «Шахи-Зинда», его архитектуре, декоре и интересных фактах, например, о значении эпиграфических надписей. При помощи современных технологий памятник планируют «оживить», что по задумке авторов создаст аутентичную атмосферу для любителей истории и искусства.

Проект реализует Центр исламской цивилизации в Узбекистане.

«Благодаря изучению и популяризации комплекса Шахи-Зинда с использованием новых технологий его историческое значение будет еще больше усилено, а богатое культурное наследие Узбекистана станет доступным более широкой аудитории,» — говорится в сообщении.

Шахи-Зинда — архитектурный памятник в Самарканде, ансамбль из одиннадцати средневековых мавзолеев, датируемых эпохами правления Караханидов и Темуридов. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.